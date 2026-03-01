Club Nature Le Bois Landelle Hudimesnil

Club Nature

Le Bois Landelle Ferme du Bois Landelle Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Goûter sur le feu Et si on se préparait un super goûter sur le feu, dans le Petit Bois ? Essayons de faire mieux que les chamallows grillés les recettes de trappeurs ne manquent pas ! Vous en avez une à partager ? Vous salivez déjà ? Sac et popotte sur le dos, c’est parti les amis, on va se régaler… .

Le Bois Landelle Ferme du Bois Landelle Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Nature

L’événement Club Nature Hudimesnil a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Granville Terre et Mer