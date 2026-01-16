Club Nature Identification des oiseaux hivernants et fabrication de boules de graisses Sicaudières Bressuire
Club Nature Identification des oiseaux hivernants et fabrication de boules de graisses Sicaudières Bressuire mardi 10 février 2026.
Club Nature Identification des oiseaux hivernants et fabrication de boules de graisses
Sicaudières Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.
Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.
Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers. .
Sicaudières Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club Nature Identification des oiseaux hivernants et fabrication de boules de graisses
L’événement Club Nature Identification des oiseaux hivernants et fabrication de boules de graisses Bressuire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Bocage Bressuirais