Club nature P.A. de Tréhonin Le Sourn

P.A. de Tréhonin Au jardin qui cache la forêt Le Sourn Morbihan

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-24

Pontivy Communauté ouvre un club nature ! Tu as envie d’aventure, de découverte et de nature ? Tu es curieux ? Rejoins-nous ! Une expérience originale et pleine de surprises t’attend !

Tous les 15 jours, on se retrouve pour explorer la nature ensemble observer les animaux, comprendre les cycles du vivant, jardiner au fil des saisons, bricoler des nichoirs, des gîtes, des affûts… et surtout partager de bons moments !

Vendredi 24 octobre découverte du jardin pédagogique et de ses habitants, goûter automnal au feu de bois.

Pour les collégiens de 11 à 15 ans.

Sur inscription, limité à 10 enfants à l’année.

Séance découverte gratuite puis 15€ à l’année. .

P.A. de Tréhonin Au jardin qui cache la forêt Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 30 48 25 32

