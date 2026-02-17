Club Nature Les Hérissons Rue des Pins Metz

Club Nature Les Hérissons

Rue des Pins Espace Naturel Pédagogique et Convivial Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

Eric et Sarah, 2 anims’ à fort pouvoir sympathique, proposent chaque semaine des activités naturalistes, scientifiques, manuelles ou créatives, des grands jeux en pleine nature, ou encore des sorties à la journée pour partir à la découverte d’un milieu naturel !

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées aux activités extérieures et à la météo, un change, une gourde d’eau et un repas tiré du sac pour le midi.

Inscription au trimestre.Enfants

Rue des Pins Espace Naturel Pédagogique et Convivial Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

Every week, Eric and Sarah, 2 very likeable animators, offer naturalist, scientific, manual or creative activities, great games in the great outdoors, or day trips to discover a natural environment!

For children aged 6 to 11. Please bring clothing and shoes suitable for outdoor activities and the weather, a change of clothes, a water bottle and a packed lunch.

Registration by trimester.

L’événement Club Nature Les Hérissons Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ