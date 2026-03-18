Club Nature Recherche de la faune et de la flore des milieux aquatiques La Buissonnante Bressuire
Club Nature Recherche de la faune et de la flore des milieux aquatiques La Buissonnante Bressuire jeudi 9 avril 2026.
Club Nature Recherche de la faune et de la flore des milieux aquatiques
La Buissonnante Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 48 – 48 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.
Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.
Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers.
Inscription avant le 02/04/26. .
La Buissonnante Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org
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English : Club Nature Recherche de la faune et de la flore des milieux aquatiques
L’événement Club Nature Recherche de la faune et de la flore des milieux aquatiques Bressuire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bocage Bressuirais