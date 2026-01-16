Club Nature Sur les traces et indices des animaux Sicaudières Bressuire

Club Nature Sur les traces et indices des animaux

Sicaudières Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.

Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.

Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers. .

Sicaudières Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org

English : Club Nature Sur les traces et indices des animaux

