Club Nautique de Trouville Hennequeville Char à voile Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer

Club Nautique de Trouville Hennequeville Char à voile

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-29 2025-10-31 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14

Club de voile, affilié à la Fédération Française de Voile (F.F.V.) et à la Fédération Française de Char à Voile (F.F.C.V.). L’école de voile de Trouville a reçu de la Fédération Française de Voile, le label ECOLE FRANCAISE DE VOILE, garant de la qualité de notre enseignement.

A marée basse et avec un vent de force 3 minimum, il vous est possible de profiter avec nous de nos belles étendues de sable. Pour cela, nous mettons à votre disposition le matériel pour le temps que vous souhaitez.

Si vous avez déjà roulé en char à voile, un moniteur vous fait un rappel du fonctionnement et des consignes de sécurité avant de mettre un char à voile à votre disposition. Si vous n’avez aucune expérience, des cours sont organisés, en groupes, encadrés par un ou deux moniteur(s) diplômé(s) du brevet d’état.

Le char à voile se pratique sur rendez vous. Les séances durent de 1 à 2 heures. Combinaisons et casques sont fournis.

Dès 12 ans.

Tarifs

– Séance d’1h 39€

– Séance d’1h30 46€

– Séance de 2h 54€

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59 cnth@cnth.org

English : Club Nautique de Trouville Hennequeville Char à voile

Sailing club, affiliated with the Fe?de?ration Franc?aise de Voile (F.F.V.) and the Fe?de?ration Franc?aise de Char a? Voile (F.F.C.V.). The Trouville Sailing School has been awarded the ECOLE FRANCAISE DE VOILE label by the Fe?de?ration Franc?aise de Voile, a guarantee of the quality of our teaching.

German : Club Nautique de Trouville Hennequeville Char à voile

Segelclub, der dem Französischen Segelverband (F.F.V.) und dem Französischen Verband für Strandsegeln (F.F.C.A.) angehört (F.F.C.V.). Die Segelschule von Trouville hat vom Französischen Segelverband das Label ECOLE FRANCAISE DE VOILE erhalten, das für die Qualität unseres Unterrichts bürgt.

Italiano :

Circolo velico affiliato alla Fe?de?ration Franc?aise de Voile (F.F.V.) e alla Fe?de?ration Franc?aise de Char a? Voile (F.F.C.V.). La Scuola di Vela di Trouville ha ottenuto il marchio ECOLE FRANCAISE DE VOILE dalla Fe?de?ration Franc?aise de Voile, a garanzia della qualità del nostro insegnamento.

Espanol :

Club náutico afiliado a la Fe?de?ration Franc?aise de Voile (F.F.V.) y a la Fe?de?ration Franc?aise de Char a? Voile (F.F.C.V.). La Escuela de Vela de Trouville ha recibido la etiqueta ECOLE FRANCAISE DE VOILE de la Fe?de?ration Franc?aise de Voile, una garantía de la calidad de nuestra enseñanza.

