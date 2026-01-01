Club Oenologie Mairie de Lormes Lormes
Club Oenologie Mairie de Lormes Lormes samedi 24 janvier 2026.
Club Oenologie
Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 70 EUR
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24 2026-03-14 2026-04-11
Au programme
27/09 A la découverte du Vignoble Mâconnais
18/10 Session Exceptionnelle: les vins d’Italie et Corot (conférence et dégustation)
29/11 Champagnes et Crémants à l’aveugle, saurez-vous les reconnaître ?
24/01 “A l’Est du nouveau les vins d’Europe Centrale et de l’Est”
14/03 “Les vigneronnes à l’honneur les diVINes d’Alsace”
11/04 “Pouilly fumé et Pouilly Fuissé, à ne pas confondre”
Renseignements La Plaque des Goûts .
Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 99 29 87
