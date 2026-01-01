Club Oenologie Mairie de Lormes Lormes

Club Oenologie

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24 2026-03-14 2026-04-11

27/09 A la découverte du Vignoble Mâconnais

18/10 Session Exceptionnelle: les vins d’Italie et Corot (conférence et dégustation)

29/11 Champagnes et Crémants à l’aveugle, saurez-vous les reconnaître ?

24/01 “A l’Est du nouveau les vins d’Europe Centrale et de l’Est”

14/03 “Les vigneronnes à l’honneur les diVINes d’Alsace”

11/04 “Pouilly fumé et Pouilly Fuissé, à ne pas confondre”

Renseignements La Plaque des Goûts .

Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 99 29 87

