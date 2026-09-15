Club Oenologie Mairie de Lormes Lormes

Informations pratiques

Lormes

Club Oenologie

Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Renseignements La Plaque des Goûts .

Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 99 29 87

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English : Club Oenologie

L’événement Club Oenologie Lormes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs