AGENDA · Lormes
Club Oenologie Mairie de Lormes Lormes
samedi 10 octobre 2026 · Mairie de Lormes · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Club Oenologie
Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10 20:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Renseignements La Plaque des Goûts .
Mairie de Lormes 1 Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 99 29 87
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English : Club Oenologie
L’événement Club Oenologie Lormes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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