Club Piscine aux Bains de Saillon Les Bains de Saillon Saillon vendredi 31 octobre 2025.

Club Piscine aux Bains de Saillon Vendredi 31 octobre, 20h30 Les Bains de Saillon Martigny

De CHF 35.- à CHF 140.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T20:30:00 – 2025-10-31T23:59:00

Fin : 2025-10-31T20:30:00 – 2025-10-31T23:59:00

Après Cressy et Lavey, c’est au tour des Bains de Saillon de devenir BOUILLANTS. Electro brûlante, bassins chauds et ambiance festive au cœur du Valais alpin, CLUB PISCINE est de retour pour faire vibrer les montagnes.

Le temps d’une soirée unique, prenez la vague et venez transformer les bains de Saillons en un dancefloor géant!

Pour enflammer les 3 bassins et la cry-me-a-rivière thermale de 120 mètres (Justin 4ever), on invite Eva May et sa pure selecta house, et DJ MIKE que vous avez adorés à Lavey.

Pensez à bien garder la tête hors de l’eau (et votre verre!) pour la plus grande pool party de Romandie. Et n’oubliez pas votre billet pour éviter le sold out !

En collaboration avec RTS Couleur 3

PACKS BILLETS CLUB PISCINE !

BILLET UNIQUE : CHF 35.-

PACK DUO ELECTRO LOVERS : CHF 60.-

Si vous êtes fan d’électro et que vous ne vous voyez pas vivre l’aventure sans votre moitié ou votre bff, ce pack est parfait pour mouiller le maillot à deux !

PACK CLUB DES 5 : CHF 140.-

Si êtes vous êtes unis comme les 5 doigts de la main et que notre programmation vous met l’eau à la bouche, alors sautez sur ce pack jetez-vous à l’eau pour une soirée d’antigelologie !

BUS AU DÉPART DE GENÈVE : CHF 30.-

Pour profiter de la soirée la tête libre et la serviette à la main, on met à disposition un bus spécialement pour vous au départ de la Place de Neuve jusqu’aux Bains de Saillon, et qui vous ramènera en toute quiètude sur les douze coups de minuits.

Départ Genève –> Place de Neuve Rdv 18h.

Retour Bains de Saillon –> 0h30 – Arrivée à Genève vers 2h00.

Horaires soumis aux conditions de circulation.

OFFRE SPÉCIALE HÔTEL

Afin de vivre l’expérience Bains de Saillon dans son intégralité, l’hôtel propose un tarif spécial comprenant : une nuit pour 2 personnes + petit déjeuner + accès aux bains le lendemain de l’événement pour CHF 299.-

(A noter que cette offre ne comprend pas vos billets d’entrée pour la soirée Club Piscine).

Les réservations peuvent se faire en cliquant ici.

Pensez à prendre votre linge !

Attention, l’accès aux bains avec votre billet pour la soirée est valable uniquement à partir de 20h30. Si vous souhaitez profiter des bains dès 18h00 et enchaîner avec la soirée, vous devrez vous acquitter du prix d’entrée en supplément.

Soirée non accessible aux mineurs.

Les Bains de Saillon Route du Centre Thermal 16 1913 Saillon Saillon 1913 Martigny Valais

RTS Couleur 3 x Antigel : Eva May + Mr Mike dj set Club Piscine Dj set

