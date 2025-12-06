Club Pitchou Jouons de la musique

Coupiac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez jouer de la musique avec vos enfants à l’AFR de COUPIAC !

Voici La prochaine rencontre du club Pitchou !

Nos petits bambins, joueront de la musique avant de partager un goûter.

Inscription obligatoire auprès de Delphine 5 .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 77 93 92 02 delphine.doumenge@wanadoo.fr

English :

Come and play music with your children at the AFR de COUPIAC!

