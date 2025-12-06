Club Pitchou Jouons de la musique Coupiac
Coupiac Aveyron
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Venez jouer de la musique avec vos enfants à l’AFR de COUPIAC !
Voici La prochaine rencontre du club Pitchou !
Nos petits bambins, joueront de la musique avant de partager un goûter.
Inscription obligatoire auprès de Delphine 5 .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 77 93 92 02 delphine.doumenge@wanadoo.fr
English :
Come and play music with your children at the AFR de COUPIAC!
