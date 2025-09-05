CLUB POUR ENFANTS: Micro Disco Longueau

CLUB POUR ENFANTS: Micro Disco Longueau dimanche 1 février 2026.

CLUB POUR ENFANTS: Micro Disco

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 –

5.1

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

LA MÉCANIQUE DU FLUIDE

Night club pour les enfants

DE 3 À 10 ANS

Comment ça »faire la teuf » c’est seulement pour les grands ?! Nos enfants auront trop bientôt toute une vie d’adulte pour être catégorisé.es, canalisé.es, catalogué.es… mis.es dans des boîtes. Quitte à ce qu’on nous y mette, autant la choisir… notre boîte ! Et pourvu qu’elle soit de nuit ! D’abord on se sape ! Tenue correcte exigée par le Videur ! Petit détour par le comptoir où Samantha Lo vous accueille avec un cocktail de bienvenue. And let’s go to the dancefloor ! Dee Jay prend la main et place du bon son funky ! Rollergirl vous entraîne dans une choré collective avant quelques minutes de freestyle libératoire !

CONCEPTION David Lacomblez | INTERPRÉTATION Raphaël Bourdin, Camille Guéna, David Lacomblez, Ghazal Zati CONSTRUCTION Cédric Vernet, Lucas Prieux & David Lacomblez | ADMINISTRATION Aurélie Mérel (Filage) Remerciements à Lille 3000 & la Gare Saint Sauveur de Lille ainsi qu’à la ville de Mons-en-Baroeul

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Bftqs1YmzJI 5.1 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CLUB POUR ENFANTS: Micro Disco Longueau a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS