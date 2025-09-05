CLUB POUR ENFANTS: Micro Disco Longueau
dimanche 1 février 2026
CLUB POUR ENFANTS: Micro Disco
49 Rue Anatole France Longueau Somme
Début : 2026-02-01 17:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
LA MÉCANIQUE DU FLUIDE
Night club pour les enfants
DE 3 À 10 ANS
Comment ça »faire la teuf » c’est seulement pour les grands ?! Nos enfants auront trop bientôt toute une vie d’adulte pour être catégorisé.es, canalisé.es, catalogué.es… mis.es dans des boîtes. Quitte à ce qu’on nous y mette, autant la choisir… notre boîte ! Et pourvu qu’elle soit de nuit ! D’abord on se sape ! Tenue correcte exigée par le Videur ! Petit détour par le comptoir où Samantha Lo vous accueille avec un cocktail de bienvenue. And let’s go to the dancefloor ! Dee Jay prend la main et place du bon son funky ! Rollergirl vous entraîne dans une choré collective avant quelques minutes de freestyle libératoire !
CONCEPTION David Lacomblez | INTERPRÉTATION Raphaël Bourdin, Camille Guéna, David Lacomblez, Ghazal Zati CONSTRUCTION Cédric Vernet, Lucas Prieux & David Lacomblez | ADMINISTRATION Aurélie Mérel (Filage) Remerciements à Lille 3000 & la Gare Saint Sauveur de Lille ainsi qu’à la ville de Mons-en-Baroeul
Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Bftqs1YmzJI 5.1 .
49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com
