Club réparation textile avec Elios Association Artichaut Moulins

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-21 14:00:00
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28
Les ateliers de l’association se passent au local Artichaut.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
The association’s workshops are held at the Artichaut premises.
