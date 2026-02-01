Club réparation textile avec Elios Association Artichaut Moulins

Club réparation textile avec Elios Association Artichaut Moulins samedi 14 février 2026.

Club réparation textile avec Elios

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-21 14:00:00

Date(s) :
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Les ateliers de l’association se passent au local Artichaut.
  .

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39  artichautcestnous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association’s workshops are held at the Artichaut premises.

L’événement Club réparation textile avec Elios Moulins a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région