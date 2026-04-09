Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes
Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 22 avril 2026.
Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Fabrication, programmation et robotique
Tous les mois, les robots pédagogiques ouvrent les portes du codage aux ados en quête de défis et aux familles pour des temps d’apprentissage parent-enfant agréables.
Enfants & ados à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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