Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Fabrication, programmation et robotique

Tous les mois, les robots pédagogiques ouvrent les portes du codage aux ados en quête de défis et aux familles pour des temps d’apprentissage parent-enfant agréables.

Enfants & ados à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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