Club Robotique L'Atelier de Pfett' – Truchtersheim, 18 juin 2025 13:30, Truchtersheim.

Bas-Rhin

Club Robotique L’Atelier de Pfett’ 8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-06-18 13:30:00

fin : 2025-06-18 14:30:00

2025-06-18

Les ateliers que nous proposons sont une très bonne façon d’amener les enfants à découvrir les sciences de façon ludique et pédagogique. Les séances sont organisées de façon à privilégier les manipulations par les enfants. Cela éveillera ainsi leur intérêt, leur curiosité et l’envie d’apprendre.

Créneau de 13h30-14h30 destiné aux enfants du CE1 et CE2 et de 15h-16h30 pour les CM1/CM2 et 6ème.

Place à la créativité pour cette dernière séance de l’année dédiée à la robotique et au codage. Chaque binôme pourra choisir sa construction et la personnaliser en fonction de son projet et son imagination ! .

8 rue de l’Ecole

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

