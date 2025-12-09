Club Sandwich avec l’APEI Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Club Sandwich avec l’APEI

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Début : 2025-12-09 12:00:00

Ce mois-ci, découvrez le spectacle musical proposé par l’APEI avec Kathy et Amaury Deschamps.

12hTout public

Bords² Scènes vous invite à son Club Sandwich ! Un mardi par mois, nous vous accueillons à l’Orange Bleue sur le temps de midi avec une formule simple vous apportez votre repas et nous nous occupons des boissons en vente au bar et de la proposition artistique pour une pause conviviale et culturelle durant votre journée ! Un moment à partager entre ami.es, collègues, en famille ou encore en solo et la possibilité de découvrir les talents de nos partenaires locaux ou encore d’artistes en résidence dans nos salles !

English : Club Sandwich avec l’APEI

This month, discover the musical show proposed by APEI with Kathy and Amaury Deschamps.

