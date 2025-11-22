CLUB SANDWICH BARBARA BUTCH Montpellier

CLUB SANDWICH BARBARA BUTCH

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

On est trop heureux d’accueillir l’enfant du pays et iconique Barbara Butch pour son tout premier Rockstore !

C’est Numa, l’autre enfant du pays et camarade de jeu chez Rosa Bonheur, qui sera aux platines dès l’ouverture des portes.

Des Jeux Olympiques à Club Sandwich… il n’y a qu’un pas ! .

English :

We’re delighted to welcome local icon Barbara Butch to her very first Rockstore!

Numa, another local boy and playmate at Rosa Bonheur, will be at the turntables when the doors open.

German :

Wir sind überglücklich, die ikonische Barbara Butch in ihrem allerersten Rockstore begrüßen zu dürfen!

Numa, das andere Kind des Landes und Spielkamerad bei Rosa Bonheur, wird an den Turntables stehen, sobald die Türen geöffnet werden.

Italiano :

Siamo lieti di accogliere l’icona locale Barbara Butch al suo primo Rockstore!

Numa, un altro ragazzo del posto e compagno di giochi di Rosa Bonheur, sarà in pista all’apertura delle porte.

Espanol :

¡Estamos encantados de dar la bienvenida al icono local Barbara Butch en su primer Rockstore!

Numa, otro chico local y compañero de juegos de Rosa Bonheur, estará en los platos cuando se abran las puertas.

