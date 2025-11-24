Club Sandwich Fight Club Sandwich

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-31

2 duos déjantés. 1 arbitre impartial. 1 seule coupe à soulever ! Tous les coups sont permis dans ce catch impro pour remporter la victoire en gagnant les faveurs du public. Car c’est lui, le seul vrai juge de cet évènement à haute tension et vivement compétitif !

Spoiler alert malgré le fight, bonne ambiance garantie ! .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Club Sandwich Fight Club Sandwich Blotzheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue