Club Sandwich Fight Club Sandwich Blotzheim

Club Sandwich Fight Club Sandwich
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 21:00:00
fin : 2026-01-31 22:30:00
Date(s) :
2026-01-31
2 duos déjantés. 1 arbitre impartial. 1 seule coupe à soulever ! Tous les coups sont permis dans ce catch impro pour remporter la victoire en gagnant les faveurs du public. Car c’est lui, le seul vrai juge de cet évènement à haute tension et vivement compétitif !
Spoiler alert malgré le fight, bonne ambiance garantie ! .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com
