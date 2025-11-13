CLUB SANDWICH MARCEL DETTMANN Montpellier

CLUB SANDWICH MARCEL DETTMANN Montpellier jeudi 13 novembre 2025.

CLUB SANDWICH MARCEL DETTMANN

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 24 – 24 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Rendez vous le 13 novembre pour une Club Sandwich format 360° aux couleurs du légendaire Begahaim avec son représentant le plus emblématique aka Marcel Dettmann !

Rendez vous le 13 novembre pour une Club Sandwich format 360° aux couleurs du légendaire Begahaim avec son représentant le plus emblématique aka Marcel Dettmann !

L’autre boss de la techno locale Charlotte Newman sera aux platines dés l’ouverture des portes à 19h .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Join us on November 13 for a 360° Club Sandwich in the colors of the legendary Begahaim with its most emblematic representative aka Marcel Dettmann!

German :

Wir sehen uns am 13. November für ein Club Sandwich im 360°-Format in den Farben des legendären Begahaim mit seinem emblematischsten Vertreter aka Marcel Dettmann!

Italiano :

Unitevi a noi il 13 novembre per un Club Sandwich a 360° con i colori del leggendario Begahaim e il suo rappresentante più emblematico, Marcel Dettmann!

Espanol :

Acompáñenos el 13 de noviembre en un Club Sandwich 360° con los colores del legendario Begahaim y su representante más emblemático, Marcel Dettmann

L’événement CLUB SANDWICH MARCEL DETTMANN Montpellier a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT MONTPELLIER