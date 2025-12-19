Club sandwich Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François
Club sandwich Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François mardi 10 février 2026.
Club sandwich
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 12:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
La meilleure pause midi ! Votre rendez-vous du mardi midi, accompagné de sa proposition culturelle ! 12h.Tout public
La meilleure pause midi ! Votre rendez-vous du mardi midi, accompagné de sa proposition culturelle ! .
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club sandwich
The best lunch break ever! Your Tuesday lunchtime rendezvous, complete with cultural program! 12h.
L’événement Club sandwich Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne