Club sandwich Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-02-10 12:00:00
fin : 2026-02-10

2026-02-10

La meilleure pause midi ! Votre rendez-vous du mardi midi, accompagné de sa proposition culturelle ! 12h.Tout public
English : Club sandwich

The best lunch break ever! Your Tuesday lunchtime rendezvous, complete with cultural program! 12h.

