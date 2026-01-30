Club sandwich Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Club sandwich

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-04-07 12:00:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

12h.Tout public

Bords² Scènes vous invite à son Club Sandwich ! Un mardi par mois, nous vous accueillons à l’Orange Bleue sur le temps de midi avec une formule simple vous apportez votre repas et nous nous occupons des boissons en vente au bar et de la proposition artistique pour une pause conviviale et culturelle durant votre journée ! Un moment à partager entre ami.es, collègues, en famille ou encore en solo et la possibilité de découvrir les talents de nos partenaires locaux ou encore d’artistes en résidence dans nos salles ! .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

English : Club sandwich

