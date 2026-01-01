Club Sciences Les Petits Débrouillards Centre loisirs Kerjoie Roscoff
Club Sciences Les Petits Débrouillards
Centre loisirs Kerjoie 10 Route du Laber Roscoff Finistère
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-01-31 2026-02-07 2026-03-14 2026-03-28
Un nouveau trimestre débute pour le club sciences de Roscoff !
Le club, ce sont quatre séances par trimestre pendant toute l’année scolaire, pour explorer les sciences en s’amusant, en se questionnant et en réalisant des expériences, des constructions, des jeux.
Pour enfants de 7 à 12 ans, sur inscription (au trimestre). 4 séances de 10h30 à 12h00
Renseignements et inscriptions
En ligne https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/le-club-petits-debrouillards-a-roscoff-le-retour/
ou contactez Maud Milliet 06.81.57.68.86. m.milliet@debrouillonet.org
32 € par trimestre (4 séances) + 15 € d’adhésion familiale annuelle
Infos et inscriptions en ligne www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org rubrique Les clubs .
English : Club Sciences Les Petits Débrouillards
