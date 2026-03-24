Club Scrabble Médiathèque intercommunale Vimoutiers

Club Scrabble

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09 16:30:00

Date(s) :

2026-06-09

D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !

Au côté des bénévoles du réseau, rendez-vous pour une ou plusieurs parties de scrabble pour jouer et vous évader grâce à la langue française ! .

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Club Scrabble

L’événement Club Scrabble Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault