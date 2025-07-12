Club Taurin Courses Camarguaise 2025 Les Arènes Fontvieille

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Courses Camarguaise

Programme et dates 2025:



Samedi 12 juillet 17h Course de Ligue PACA Manades: Blatière Bessac, Lagarde, Mailhan Entrée Générale 6€



Lundi 14 juillet 11h Abrivado 17h Course Les Espoirs de la Manade Chauvet, course comptant pour le trophée de l’Avenir, le crochet d’Argent Espoir, San Juan avec Country, Lochness, Mozart, Rubis, Voltigeur, César, Pastre HP Entrée Générale 10€



Dimanche 3 août 11h Abrivado Manade L’Amista 17h Concours de Manades AS Crochet d’argent, San Juan, 25ème grand prix, 19ème souvenir Manolo Falomir, Grande Capelado. A l’issue de course remise des prix en piste Manades: Quartz de Chauvet, Eros du Pantaï, Galaad de Lagarde, Jacquet de F. Guillerme, Moka de Gillet, Jappeloup de Blatière Bessac HP, Luthier de Lautier -Entrée Générale 13€



Lundi 4 août 17h 25ème Tau d’Argent Hors trophée, Taüs neuf A l’issue de la course remise de prix en piste Manades: Mogador, Tiberio, Sylvéreal, Lagarde, Cavallini, Saint Pierre, Blatière Bessac, Fanfone Guillierme Entrée Générale 10€



Mercredi 6 août Soirée de Gardians Olympiades Manades: Clement, Gillet, Conti Entrée Générale 10€



Samedi 9 août 17h Course de Ligue PACA Manades: Cavallini, Lautier, Lou Pantaï Entrée Générale 6€



Vendredi 29 août 17h30 École de raseteur d’Arles



Samedi 30 août 11h Abrivado Manade l’Amista 17h Concours de Manades comptant pour le trophée de l’avenir, 16ème finale du crochet d’Argent espoir, remise des prix en piste Avec Salinier de Mogador, Jaffar de Sylvéreal, Opium du Rhône, Viennois de Fournier, Cisfran de Fabre Mailhan, Calipso de Gillet, Jethro de Cavallini Entrée Générale 10€



Dimanche 31 août: 11h Abrivado Manade l’Amista 16h30 AS San Juan, 53ème finale du crochet d’Argent, Grande Capelado à l’issue de la course, remise des prix en piste Concours de manades: Agrinas de Saint Pierre, Sirion de Fabre Mailhan, Acajou de Lautier, Fanfan de Lou Pantaï, Aspirant de Cavallini, Chamaco de Chauvet, HP Faust de Blatière Bessas Entrée Générale 13€, places numérotées aussi à 13€ (réservation pour les numérotées auprès du Bureau d’Information Touristique de Fontvieille 04 90 54 67 49)



Lundi 1 septembre 11h Abrivado Manade Gillet 17h Couse de vaches aux arènes .

Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

