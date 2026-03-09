Club Taurin Taureaux Piscine Les Arènes Fontvieille

Club Taurin Taureaux Piscine

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h30.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 21h30. Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Les soirées Taureaux piscine à Fontvieille de l’été 2026!

Au programme plusieurs dates 16, 23 et 30 Juillet, 13 et 20 Août- Entrée générale 5€ .

Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

English :

The Fontvieille bullfightingclun proposes Bull pool evenings in summer 2026!

