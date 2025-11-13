Club | Tricot Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Jeudi 13 et 27 novembre à partir de 18h |

Un fil, des aiguilles… et beaucoup de convivialité ! Le Club Tricot se poursuit au Centre Paris Anim’. Apportez votre matériel et venez tricoter en groupe !

Gratuit, tout public et en accès libre

gratuit Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin