Club | Tricot Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Jeudi 13 et 27 novembre à partir de 18h |
Un fil, des aiguilles… et beaucoup de convivialité ! Le Club Tricot se poursuit au Centre Paris Anim’. Apportez votre matériel et venez tricoter en groupe !
Gratuit, tout public et en accès libre
gratuit Public jeunes et adultes.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin