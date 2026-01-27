Club tricot Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
Club tricot Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne samedi 7 février 2026.
Club tricot
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Début : 2026-02-07 16:30:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Venez tricoter ou crocheter en toute convivialité ! Que vous soyez débutant ou expert, l’ambiance sera chaleureuse et détendue.
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 programmation.lepreau26@gmail.com
English :
Come and knit or crochet in a friendly atmosphere! Whether you’re a beginner or an expert, the atmosphere will be warm and relaxed.
