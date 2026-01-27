Club tricot Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Club tricot

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:30:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez tricoter ou crocheter en toute convivialité ! Que vous soyez débutant ou expert, l’ambiance sera chaleureuse et détendue.

.

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 programmation.lepreau26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and knit or crochet in a friendly atmosphere! Whether you’re a beginner or an expert, the atmosphere will be warm and relaxed.

L’événement Club tricot Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux