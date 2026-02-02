Club Tricot-Thé à Saint-Rémy Saint-Rémy
Club Tricot-Thé à Saint-Rémy Saint-Rémy mardi 3 février 2026.
Club Tricot-Thé à Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Club Tricot-Thé
Munie de votre bonne humeur et de votre ouvrage, venez rencontrer une petite communauté de passionnées de laine et passer un agréable moment d’échange et de partage autour d’une boisson chaude. .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club Tricot-Thé à Saint-Rémy
L’événement Club Tricot-Thé à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin