UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Club Tropicalia 11/9 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil Vibes! Bizz’Art Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Bizz'Art · Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Bizz'Art
Adresse
167 Quai de Valmy, 75010 Paris
Ville
Paris

Club Tropicalia 11/9 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil Vibes! Bizz’Art Paris Vendredi 11 septembre, 23h00

La fiesta tropical la plus caliente de Paname est de retour et s’installe au club plus cosy du Canal St-Martin aka le Bizz’Art !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T23:59:00.000+02:00

1
 

Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris