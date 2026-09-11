Informations pratiques

Club Tropicalia 11/9 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil Vibes! Bizz’Art Paris Vendredi 11 septembre, 23h00

La fiesta tropical la plus caliente de Paname est de retour et s’installe au club plus cosy du Canal St-Martin aka le Bizz’Art !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-11T23:59:00.000+02:00

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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris



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