Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris

Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris samedi 19 juillet 2025.

Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 19 juillet, 23h00 8/10€

RDV le SAM. 19 JUIL. à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !!

Ce samedi CLUB TROPICALIA revient au PUNK PARADISE pour la dernière fois… jusqu’à la rentrée !! ☀️

RDV CE SAMEDI 19 JUILLET à Paris 11 dans 2 semaines pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats ! ✨

Et pour cette dernière de la saison ça sera entrée libre et gratuite avant minuit !!

★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★

⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃

✨ DERNIERE DE LA SAISON FREE AV. MINUIT ✨

◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗

19 JUIL. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H

#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical

PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place

SHOTGUN -> [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-19-7](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-19-7)

DICE -> [https://link.dice.fm/T8a2a32cf82e](https://link.dice.fm/T8a2a32cf82e)

❉|❉ ▬▬ LINE UP ▬▬ ❉|❉

⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃

★ DJ CUCURUCHO ★

(Tropical vibes)

★ DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs ★

(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

❉|❉ ▬▬ I N F O S ▬▬ ❉|❉

SAM. 19 JUIL. 23H-5H

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-19T23:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/club-tropicalia-19-7

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris