Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris vendredi 19 septembre 2025.
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Vendredi 19 septembre, 23h00 10€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !!
★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★
⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
19 SEPT. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H
#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical
CLUB TROPICALIA revient au PUNK PARADISE !! ☀️ ✨
RDV le VEND. 19 SEPT. à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
SHOTGUN -> [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-19-9](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-19-9)
DICE -> [https://link.dice.fm/c68284de5084](https://link.dice.fm/c68284de5084)
VEND. 19 SEPT. ▤ 23H-5H ▤ PUNK PARADISE
44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris
❉|❉ ▬▬ LINE UP ▬▬ ❉|❉
⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃
★ DJ CUCURUCHO (Tropical vibes) ★
Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.
⌲ [https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova](https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova)
⌲ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)
⌲ [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)
⌲ [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)
★ DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro) ★
Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!
⌲ [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/)
⌲ [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)
⌲ [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)
⌲ [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)
❉|❉ ▬ PARTENAIRES ▬ ❉|❉
Afriscope Africultures // Groovalizacion Radio // Bonbon La Nuit // Lylo // Que Faire à Paris ? // ParisBouge.com // Que Tal Paris // Evensi // Le Parisien Etudiant
❉|❉ ▬▬ I N F O S ▬▬ ❉|❉
VEND. 19 SEPT. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
LOVE-NOUS
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Tous nos events/actus sur fb et ig
[https://www.facebook.com/baltropicalpaname](https://www.facebook.com/baltropicalpaname)
[https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname](https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-19T23:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-19T23:59:00.000+02:00
1
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-19-9
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris