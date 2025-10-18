Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Prochaine édition du CLUB TROPICALIA ce samedi 18 OCTOBRE à Paris 11 !! ☀️
Tropical vibes party au PUNK PARADISE pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats ! ✨
★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★
⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-18-10](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-18-10)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/c12f94f94b7a](https://link.dice.fm/c12f94f94b7a)
❉|❉ ▬▬ LINE UP ▬▬ ❉|❉
⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ GHOST NEBULA ★
(Urban Tropical/Afro/Amapiano)
★ DJ MIXCITY ★
by GROOVALIZACION DJs
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
❉|❉ ▬▬ I N F O S ▬▬ ❉|❉
SAM. 18 OCT. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier L3 // Oberkampf L5 // St Ambroise L9
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T23:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T23:59:00.000+02:00
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-18-10
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris