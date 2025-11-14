Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Vendredi 14 novembre, 23h00 8/10€
RDV le VENDREDI 14 NOVEMBRE à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !
Tropical vibes Party ce vendredi au Punk Paradise !! ☀️ ✨
★|★▬▬▬▬ Club Tropicalia ▬▬▬▬★|★
⎃ Clubbing Urban Tropical Vibes A Paris 11 ⎃
◖ Latino ÷ Afro Vibes ÷ Caribbean ÷ Brazil ◗
14 Nov. ۞ Punk Paradise (Paris 11) ۞ 23h-5h
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
❉|❉ ▬▬ LINE UP ▬▬ ❉|❉
⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ GHOST NEBULA ★
(Urban Tropical/Afro/Amapiano)
★ DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
❉|❉ ▬▬ I N F O S ▬▬ ❉|❉
VEND. 14 NOV. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier (L3)
Ⓜ️ Oberkampf (L5)
Ⓜ️ St Ambroise (L9)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-14T23:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-14T23:59:00.000+01:00
1
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-14-11
