Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Vendredi 28 novembre, 23h00 8/10€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Clubbing Tropical vibes ce vendredi à Paris 11 !!
RDV ce vendredi 28 novembre au Punk Paradise pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats ! ☀️ ✨
28 NOV. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/fr/events/club-tropicalia-28-11](https://shotgun.live/fr/events/club-tropicalia-28-11)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/lca2c2f54da9](https://link.dice.fm/lca2c2f54da9)
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ DAVIBE & MIXITY by GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
VEND. 28 NOV. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T23:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T23:59:00.000+01:00
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-28-11
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris