Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 27 décembre, 23h00 8/10€
RDV le SAMEDI 27 DECEMBRE à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !!
Ce samedi TROPICAL VIBES PARTY au PUNK PARADISE avec la dernière Club Tropicalia de l’année !!
RDV ce 27 DECEMBRE à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l'Amérique Latine et l'Afrique pour transpirer jusqu'à l'aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !
27 DEC. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-27-12](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-27-12)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/m124311935cf](https://link.dice.fm/m124311935cf)
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ DJ DJADJA ★
(Urban Brazil & Afro-Latin vibes)
★ DJ SPARK ★
(Afro-Latin & Caribbean vibes)
★ GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
SAM. 27 DEC. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Début : 2025-12-27T23:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-27T23:59:00.000+01:00
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-27-12
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris