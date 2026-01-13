Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris

Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 17 janvier, 23h00 8/10€

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !

Première CLUB TROPICALIA de l’année semaine prochaine au PUNK PARADISE !!
TROPICAL VIBES PARTY le SAMEDI 17 JANVIER à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats ! ☀️ ✨

PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-17-jan](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-17-jan)

SAM. 17 JAN. 23H-5H

★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)

★ GHOST NEBULA ★
(Urban Tropical/Afro/Amapiano)

★ DAVIBE & MIXITY ★
by GROOVALIZACION DJs
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T23:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-17T23:59:00.000+01:00

 https://shotgun.live/events/club-tropicalia-17-jan

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris


