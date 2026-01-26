Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 31 janvier, 23h00 8/10€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Semaine prochaine TROPICAL VIBES PARTY au PUNK PARADISE !!
RDV le SAMEDI 31 JANVIER à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats ! ☀️ ✨
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-31-1](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-31-1)
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ DJ SPARK ★
(Afro-Latin & Caribbean sounds)
★ GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
SAM. 31 JAN. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-31T23:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-31T23:59:00.000+01:00
