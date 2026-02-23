Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil spécial Carnaval au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Ce samedi nouvelle édition de CLUB TROPICALIA à Paris 11 !!
RDV au PUNK PARADISE le SAMEDI 28 FEV. avec une soirée TROPICAL VIBES PARTY pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique !! ☀️ ✨
★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★
⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
28 FEV. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-28-2](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-28-2)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/D305553a00e1](https://link.dice.fm/D305553a00e1)
❉|❉ ▬▬ LINE UP ▬▬ ❉|❉
★ DJ CUCURUCHO ★
Tropical vibes
★ DJ DAVIBE ★
Caribbean & Afro-Latin
★ DJ MIXCITY ★
Urban Tropical sounds
★ GROOVALIZACION DJs ★
Latino/Brazil/Caribbean/Afro
SAM. 28 FEV. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier // Oberkampf // St Ambroise
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-28-2
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris