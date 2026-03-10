Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 14 mars, 23h00 8/10€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Prochaine édition de CLUB TROPICALIA au PUNK PARADISE SAMEDI 14 MARS !!
TROPICAL VIBES PARTY à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés ! ☀️ ✨
PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-14-3](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-14-3)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/B15c5811ce30](https://link.dice.fm/B15c5811ce30)
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ GHOST NEBULA ★
(Urban Tropical/Afro/Amapiano)
★ DJ SPARK ★
(Afro-Latin & Caribbean vibes)
★ GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
SAM.14 MARS 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier // Oberkampf // St Ambroise
