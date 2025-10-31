Club Tropicalia spécial Afroween – Halloween Tropical Party ! Punk Paradise Paris
Soirée Halloween tropical vibes spécial Afroween avec des sonorités Afro vibes, Reggaeton, Shatta, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 ce 31 octobre !!
CLUB TROPICALIA spécial AFROWEEN au PUNK PARADISE !! ️ ☠️
RDV le VENDREDI 31 OCT. à Paris 11 avec une soirée tropicale spécial Halloween pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats ! ☀️ ✨
◖ SPECIAL AFROWEEN – HALLOWEEN TROPICAL ◗
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
31 OCT. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H
PAF : 10€ (+frais) en prevente // 12€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-31-10](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-31-10)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/daaf578523dc](https://link.dice.fm/daaf578523dc)
⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ DJ SPARK ★
(Caribbean vibes)
★ DR TRAORE ★
(Afro Urban vibes)
★ DJ MIXCITY by GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
VEND. 31 OCT. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris