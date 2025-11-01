Club tropicalia spécial afroween – urban tropical vibes party à Paris 11 ! Punk Paradise Paris

RDV le VENDREDI 31 OCT. à Paris 11 avec une soirée tropicale spécial Halloween pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !

Line up :

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

DJ SPARK (Urban Tropical sounds)

GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Soirée Halloween tropical vibes spécial Afroween avec des sonorités Afro vibes, Reggaeton, Shatta, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 ce vendredi 31 octobre !!

Le vendredi 31 octobre 2025

de 23h00 à 05h00

payant

De 10 à 12 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

début : 2025-11-01T00:00:00+01:00

fin : 2025-11-01T06:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T23:00:00+02:00_2025-10-31T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1164654969060716/