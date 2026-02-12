Club Tropicalia spécial Carnaval ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia spécial Carnaval ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris samedi 14 février 2026.
Club Tropicalia spécial Carnaval ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 14 février, 23h00 10/12€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil spécial Carnaval au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Samedi prochain nouvelle édition de Club Tropicalia au Punk Paradise avec une soirée spécial Carnaval !! ✨
RDV le SAMEDI 14 FEVRIER à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats en passant par le #kompa, la #salsa, le #bouyon ou encore le #zouk !! ☀️ ✨
★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★
✨✨✨✨✨✨ SPECIAL CARNAVAL !! ✨✨✨✨✨✨
⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical
PAF :
Free Pass av. 23h30 ⚠️ Sold out ‼️
Early-bird : 8€ (+frais) ⚠️ Sold out ‼️
Pass all night : 10€ (+frais)
Sur Place : 12€
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-carnaval](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-carnaval)
SAM. 14 FEV. 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier // Oberkampf // St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T23:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T23:59:00.000+01:00
1
https://shotgun.live/events/club-tropicalia-carnaval
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris