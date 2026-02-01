Club Tropicalia spécial Carnaval !! Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean Punk Paradise Paris

Club Tropicalia revient au Punk Paradise avec une édition spécial Carnaval ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et caliente des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !

Line up :

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

DJ DAVIBE (Urban Tropical sounds)

GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil spécial Carnaval au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !

Le samedi 14 février 2026

de 23h00 à 05h00

payant

De 10 à 12 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T00:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T06:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T23:00:00+02:00_2026-02-14T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1460343005422932



Afficher la carte du lieu Punk Paradise et trouvez le meilleur itinéraire

