Club Tropicalia spécial Carnaval !! Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean Punk Paradise Paris samedi 14 février 2026.
Club Tropicalia revient au Punk Paradise avec une édition spécial Carnaval ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et caliente des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !
Line up :
- DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)
- DJ DAVIBE (Urban Tropical sounds)
- GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil spécial Carnaval au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Le samedi 14 février 2026
de 23h00 à 05h00
payant
De 10 à 12 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/1460343005422932
