Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris

Club Tropicalia revient au Punk Paradise ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et caliente des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !

Line up :

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

DJ DAVIBE (Urban Tropical sounds)

GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !

Le vendredi 28 novembre 2025

de 23h00 à 05h00

payant

De 8 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1548618476133545