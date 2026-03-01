Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris

Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris samedi 14 mars 2026.

Club Tropicalia revient au Punk Paradise ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés !

Line up :

  • DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)
  • GHOST NEBULA (Urban Tropical sounds)
  • DJ SPARK (Afro-Latin & Caribbean)
  • GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Le samedi 14 mars 2026
payant

De 8 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-15T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-03-14T00:00:00+02:00_2026-03-14T23:59:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt  75011 Paris
https://www.facebook.com/events/890354200645410


