Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris

Club Tropicalia revient au Punk Paradise ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés !

Line up :

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

DJ SPARK (Afro-Latin & Caribbean)

GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !

Le samedi 28 mars 2026

de 23h00 à 05h00

payant

De 8 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T00:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T23:00:00+02:00_2026-03-28T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1262570295808986



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