Club Vosgien Balade au fil de l’eau Munster

Dimanche 16 novembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une BALADE AU FIL DE L’EAU sur le nouveau circuit à thème de la ville de Munster qui vous emmène entre ancien lavoir restauré, parc aux arbres remarquables, étang, ponts, canaux, affluents et ouvrages hydrauliques le long de la Fecht.

Départ à 14 heures place de la gare à Munster, 2 h 30 de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, accessible à tous (1/5).

Guide Sylviane WERNERT tel 06 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com

