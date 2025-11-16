Club Vosgien Balade au fil de l’eau Munster
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Dimanche 16 novembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une BALADE AU FIL DE L’EAU sur le nouveau circuit à thème de la ville de Munster qui vous emmène entre ancien lavoir restauré, parc aux arbres remarquables, étang, ponts, canaux, affluents et ouvrages hydrauliques le long de la Fecht.
Départ à 14 heures place de la gare à Munster, 2 h 30 de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, accessible à tous (1/5).
Guide Sylviane WERNERT tel 06 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com
English :
2 hrs 30 mins walk, 6 km, 50 m ascent, accessible to all (1/5).
German :
2 Std. 30 Min. Wanderung, 6 km, 50 m Höhenunterschied, für alle geeignet (1/5).
Italiano :
2 ore e 30 minuti di cammino, 6 km, 50 m di dislivello, accessibile a tutti (1/5).
Espanol :
2 h 30 min a pie, 6 km, 50 m de desnivel, accesible a todos (1/5).
