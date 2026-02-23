Club Vosgien Circuit des Genêts

Place de la Gare Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 13:30:00

fin : 2026-04-06 16:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Découverte du circuit des Genêts avec le Club Vosgien

Le lundi de Pâques, c’est notre traditionnelle balade sur le circuit des genêts pour vous remettre des agapes pascales, avec de magnifiques points de vue sur Metzeral, Mulbach et au cours de laquelle vous pourrez voir de près les fameuses carrières du Kuhfeil.

Informations pratiques

Temps de marche 2 heures

Distance 5 km,

Dénivelé 200 m

Niveau de difficulté accessible à tous (1/5).

Réservation auprès du guide André KEMPF au 06 08 45 77 42 ou par mail andrekempf@orange.fr

Attention le départ n’est pas de la gare comme d’habitude. .

Place de la Gare Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Genêts circuit with Club Vosgien

L’événement Club Vosgien Circuit des Genêts Metzeral a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster