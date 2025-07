Club Vosgien Ensisheim Munster

Club Vosgien Ensisheim Munster jeudi 3 juillet 2025.

Club Vosgien Ensisheim

Munster Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-03 08:00:00

fin : 2025-07-03 17:00:00

2025-07-03

Du palais des Habsbourg à l’extraction de la potasse.

Jeudi 3 juillet 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à ENSISHEIM, du palais des Habsbourg à l’extraction de la potasse. En matinée, découverte du centres historique de Ensisheim et de son musée avec un guide local. Le midi restauration en ville. L’après-midi randonnée par le terril, la vieille Thur, Feller, Ungersheim et retour par la piste cyclable.

3 heures de marche 11 km, 40 m de dénivelé, facile (2/5).

Départ à 8 heures de la place de la gare à Munster en covoiturage (prévoir 4€ par personne).

La sortie étant limitée à 12 participants, la réservation est obligatoire auprès de Jean-Marc PAULI, tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

