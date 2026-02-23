Club Vosgien entre vignes et spiritualité Munster

Club Vosgien entre vignes et spiritualité

Le Club Vosgien vous propose de participer à une randonnée entre vignes et spiritualité.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée entre vignes et spiritualité. Sortie printanière où la nature se réveille.

Vous évoluerez dans le massif forestier de Vœgtlinshoffen, Gueberschwihr et Pfaffenheim. Nous pourrons découvrir pendant le circuit l’ancienne abbaye de Marbach, le couvent St Marc, le Kukustei et Notre Dame de Schauenberg. Le retour se fera par le vignoble où nous aurons de beaux points de vue sur l’Allemagne, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire et le Jura.

Informations pratiques :

Temps de marche 4h30

Distance 14km

Dénivelé 450m

Niveau de difficulté moyen (2/5)

Repas tiré du sac

Le déplacement jusqu’au lieu de départ de la randonnée se fait en covoiturage depuis la gare de Munster.

Inscription obligatoire avant le 21 mars auprès de la guide Emilie LEJOUR tel 06 76 08 04 90 emilielejour@hotmail.fr .

